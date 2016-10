Der US-Konzern verlässt Bremen. (Jochen Stoss)

Betroffen sind 250 Mitarbeiter, die ebenfalls am Nachmittag von der Geschäftsleitung über die Entscheidung informiert wurden.

Innerhalb des europäischen Produktionsnetzwerkes sei in Bremen der größte Rückgang zu verzeichnen, begründet ein Unternehmenssprecher die Entscheidung. In der Hansestadt fertigt der Konzern Cornflakes und sogenannte Extruder-Produkte, zu denen gefüllte Cerealien zählen. „Wir werden alles daran setzen, die betroffenen Mitarbeiter in dieser schwierigen Phase zu unterstützen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Die Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern sollten nun zügig geführt werden.

Bremer Politiker bedauern Entschluss

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling und Wirtschaftssenator Martin Günthner (beide SPD) haben die Entscheidung des US-Unternehmens mit großem Bedauern zur Kenntnis genommen. "Leider gab es keinerlei Hinweise im Vorfeld, die es ermöglicht hätten, mit dem Unternehmen nach Alternativen zu suchen", hieß es in einer Pressemitteilung des Senats. Man werde nun seinerseits das Gespräch suchen, um über das weitere Vorgehen des Unternehmens und den Umgang mit den Beschäftigten zu reden.

Für Rainer Folkers, Betriebsratsvorsitzender der Kellogg Manufacturing GmbH am Standort Bremen, kam die Entscheidung „absolut überraschend“. Geografisch und vom Portfolio her sei sie nur schwer nachvollziehbar. Mit Bremen gibt der Konzern mit Hauptsitz im US-amerikanischen Battle Creek eines seiner beiden Produktionswerke auf dem europäischen Festland auf. Neben Valls in Spanien stellt Kellogg seine Cerealien in Europa künftig nur noch in den britischen Städten Manchester und Wrexham her. Nach Angaben von Folkers müsse nun erst einmal Ruhe bewahrt werden, um in den Verhandlungen über Abfindungen und Transferleistungen das Maximum herauszuholen.

Ende wohl schon 2017

Dass ein Entschluss darüber falle, eines der europäischen Werke zu schließen, war für Dieter Nickel, Bremer Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), wegen der Überkapazitäten „absehbar“. Jedoch nicht unbedingt, dass es die Hansestadt trifft. „Solche Entscheidungen werden aber nicht in Bremen getroffen, sondern an der Konzernspitze – da geht es am Ende nur um Profit“, sagt er.

Nach Angaben des Unternehmenssprechers rechnet der Kellogg-Konzern damit, dass das Werk zwischen Juni 2017 und Februar 2018 geschlossen wird.