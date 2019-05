Der Stermarsch findet am 25. Mai statt. (Symbolbild) (Uli Deck/dpa)

Sie wollen sich auch nach einer Morddrohung nicht einschüchtern lassen: Verschiedene Organisationen und Bündnisse rufen weiterhin für den 25. Mai zum Sternmarsch für Solidarität und gegen Rassismus auf. Der Mitorganisationen Sebastian Rave (Linke) erhielt deshalb vergangene Woche eine Morddrohung. Am Montag hat das Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien und Bürgerinitiativen erneut die Bremerinnen und Bremer aufgerufen, am 25. Mai auf die Straße zu gehen. „Wir wollen klar Farbe bekennen“, sagte Annette Düring, DGB-Vorsitzende in Bremen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erhielt Rave die E-Mail, in der ihm mit dem Tod gedroht wurde. „Wir wollen erst recht losziehen“, erklärte Rave am Montag. Die Polizei gehe aktuell von keiner konkreten Bedrohung aus, habe ihn aber zur Vorsicht angehalten. Er will trotzdem am 25. Mai auf die Straße gehen und hofft darauf, dass sich viele Menschen mit den Zielen des Demonstrationsbündnisses solidarisieren. „Ich will den Menschen die Angst nehmen“, so Rave.

Der Sternmarsch soll am 25. Mai gegen Mittag an drei Standorten in Walle, dem Viertel und der Neustadt starten. Von dort aus ziehen die Teilnehmer erst zum Brill und dann zum Hauptbahnhof. Nach eigenen Angaben rechnen die Veranstalter mit mehreren tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

