Ein Donald-Duck-Comic ist einer der 34 Comics, den es am Samstag gibt. (Gratis Comic Tag / Egmont Ehapa)

Der zweite Samstag im Mai ist seit neun Jahren ein Festtag für Comic-Fans: Beim Gratis-Comic-Tag warten zahlreiche Sammelhefte darauf, von Comic-Liebhabern abgeholt zu werden. Seit 2010 findet der Gratis-Comic-Tag jährlich in Deutschland statt und erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Waren es bei der ersten Veranstaltung noch 150 Standorte, die an der Aktion teilnahmen, sind es in diesem Jahr bereits 450. Die Auflage der Gratishefte ist im selben Zeitraum von 170.000 auf über 600.000 gestiegen. Mit Lucky Luke, Donald Duck, Spider-Man und Werner sind einige traditionelle Comic-Helden im Portfolio, aber euch relativ neue Helden wie die Austrian Superheroes, Tracht Man sowie verschiedene Hefte extra für Kinder warten auf neue Besitzer. Welche Comics es gibt, erfahren Sie hier.

Auch in Bremen können die Comics an zahlreichen Standorten eingesammelt werden. Hier eine Übersicht:

Bremer Comic Mafia

Friedrich-Ebert-Straße 18

28199 Bremen

10 - 15 Uhr

3 Gratis-Comics pro Person





Am Wall 201

28195 Bremen

10 - 14 Uhr





Langemarckstraße 73-75

28199 Bremen





Hansehof 44

28195 Bremen

10 - 19 Uhr





Hans-Bredow-Straße 19

28307 Bremen

10 - 20 Uhr





Berliner Freiheit 11

28327 Bremen





Vegesacker Straße 1

28217 Bremen

10 - 13 Uhr





Gröpelinger Bibliotheksplatz

28237 Bremen





AG-Weser-Straße 3

28237 Bremen





Aumunder Heerweg 87

28757 Bremen





Gerhard-Rohlfs-Straße 21

28757 Bremen





Landrat-Christians-Straße 140

28779 Bremen

10 - 16 Uhr

Delmenhorst:

Stadtbücherei Delmenhorst

Lange Straße 1a

27749 Delmenhorst

3 Gratis-Comics pro Person

Wer es nicht in die Ausgabestellen schafft, hat die Möglichkeit, bei uns Hefte zu gewinnen. Wir verlosen ein Set für Kinder bestehend aus Ausgaben von "Es war einmal... Der Mensch", "Hilda und die Vogelparade", "Creepy Past", "Voltron", "Unschlagbar", "Dragon Ball" und "Donald Duck" sowie ein Set für Erwachsene bestehend aus den anderen 27 Comics. (sei)

Um an der Verlosung teilzunehmen, senden Sie uns bitte Ihren vollständigen Namen und Ihre E-Mail-Adresse an gewinnspiele(at)weser-kurier.de - die Gewinner werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Die Gewinne müssen gegen Vorlage des Personalausweises im Kundenzentrum am Pressehaus (Martinistraße 33) abgeholt werden. Einsendeschluss ist Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr.

Teilnahmebedingungen: Teilnahme nur ab 18 Jahren. Wir erheben und verwenden bei einer Gewinnspielteilnahme die uns zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten zweckgebunden nur dann und nur in dem Umfang, soweit dies erforderlich ist. Eine darüber hinausgehende Nutzung oder Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Nach Ablauf des Gewinnspiels werden alle Daten der Gewinnspielteilnehmer gelöscht. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung hier.