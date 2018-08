Jan Timke von der rechtspopulistischen Partei "Bürger in Wut" soll Bilder des Haftbefehls aus Chemnitz weiterverbreitet haben. (Frank Thomas Koch)

Der Abgeordnete der Bremischen Bürgerschaft Jan Timke (Bürger in Wut) hat offenbar Bilder des geleakten Haftbefehls aus Chemnitz auf seiner Facebookseite gepostet. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Bremen Frank Passade bestätigte, erhielten die Ermittlungsbehörden am Mittwochnachmittag einen entsprechenden Hinweis. Daraufhin wurde vom Amtsgericht Bremen ein Durchsuchungsbeschluss für Timkes Privaträume in Bremerhaven erlassen. Ermittler durchsuchten die Räume am Abend und stellten laut Passade elektronische Geräte wie Smartphones und Computer sicher.

Am Wochenende wurde ein 35-jähriger Deutscher in Chemnitz erstochen. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen; es handelt sich um einen 22-jährigen Iraker und einen 23-jährigen Syrer. Die Tat löste massive Proteste und Ausschreitungen in Chemnitz aus. Bei einer Demonstration rechter Bündnisse mit 6000 Teilnehmern am Montag kam es zu Verfolgungsjagden auf Menschen mit ausländischen Aussehen. Unter den Teilnehmern waren gewaltbereite Neonazis und Hooligans; Videoaufnahmen belegen das Zeigen des Hitlergrußes. Bei den Ausschreitungen wurden mindestens 20 Menschen verletzt, darunter zwei Polizisten.

Der Haftbefehl gegen einen der mutmaßlichen Täter des tödlichen Messerangriffs wurde am Mittwoch geleakt und durch die rechte Szene im Internet verbreitet. Unter anderem teilte Pegida-Mitgründer Lutz Bachmann das Dokument in dem Messenger-Dienst Telegram. Auch die AfD und das rechte Bündnis "Pro Chemnitz" sollen Bilder davon verbreitet haben. Wer den Haftbefehl ursprünglich veröffentlichte, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt wegen der Verletzung und Veröffentlichung von Dienstgeheimnissen durch Amtsträger. Das Verbreiten eines Haftbefehls ist eine Straftat. Das Dokument enthielt unter anderem die vollständigen Namen der mutmaßlichen Täter und einiger Zeugen.

Mit dem Weiterverbreiten des Screenshots hat sich der Bremer Abgeordnete Jan Timke nun mutmaßlich ebenfalls strafbar gemacht. Die Staatsanwaltschaft Bremen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Politiker hat den Beitrag auf seiner Facebookseite inzwischen wieder gelöscht. Am frühen Donnerstagmorgen kündigte Timke ebenfalls auf Facebook an, er werde sich im Laufe des Tages zu den Vorwürfen äußern.