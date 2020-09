In der Bremer Innenstadt wurde ein Taxifahrer überfallen. (Jens Wolf)

Am späten Samstagabend hat ein bislang unbekannter Täter einen 44-jährigen Taxifahrer in der Bahnhofsvorstadt überfallen. Gegen kurz nach halb elf stieg ein Fahrgast im Hatten-Sandkrug in das Taxi, teilte die Polizei mit. Als Zielort habe er die Bremer Innenstadt angegeben. Nach etwa halbstündiger Fahrt hielt der Taxifahrer an der Bornstraße. Dort bedrohte der Unbekannte den 44-Jährigen mit einer schwarzen Schusswaffe und forderte Bargeld. Der Taxifahrer händigte Geldscheine aus, der Täter flüchtete anschließend in Richtung Falkenstraße.

Der Räuber soll etwa 30 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß sein, mit dunklem Teint, dunklen Haaren und leichtem Drei-Tage-Bart. Er trug zur Tatzeit einen Mund-Nasen-Schutz, eine dunkle Jeans und eine dunkles Cappy. Hinweise nimmt die Polizei unter (0421) 362-388 jederzeit entgegen.