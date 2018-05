Karoline Linnert vor den Beeten auf dem Domshof. (Jenny Häusler)

Am Donnerstagmittag wurde auf dem Domshof ein neuer Stadtgarten eröffnet. Die 50 dort aufgestellten Pflanzenkisten wurden mit der Unterstützung des Bremer Großmarktes und der BioStadt Bremen errichtet. Jeder, der interessiert ist, kann vier Monate lang Gemüse, Kräutern und Hopfen beim Wachsen zusehen.

Zu der Eröffnung des "temporären Nutzgartens" kamen Bürgermeisterin und Finanzsenatorin Karoline Linnert, die selbst seit vier Jahren begeisterte Kleingärtnerin ist, und Hans Peter Schneider, Geschäftsführer der M3B GmbH/Großmarkt Bremen. Gemeinsam pflanzten sie einen kleinen Setzling in eines der Beete.

Beitrag zur "Essbaren Stadt"

Linnert sagte dazu: "Die Idee von Michael Scheer, Nutzpflanzen wieder in der Stadt anzubauen, finde ich klasse. Mit den Pflanzenkisten der Gemüsewerft holen wir landwirtschaftliche Kompetenz und Produktion in kleinem Massstab wieder zurück in die Stadt." Auch Schneider, der die Idee im Wesentlichen entwickelt hatte, sagte dazu, dass er sich "sehr freue, mit dieser temporären Aktion die Aufenthaltsqualität des Domshofs erheblich verbessern können."

Michael Scheer, Geschäftsführer der Gemüsewerft, will mit dem erlebbaren Citygemüse einen Beitrag zur "Essbaren Stadt" leisten. Für ihn sei dies "Teil einer modernen Stadtentwicklung." So werden Bildungs- und Beteilungsmöglichkeiten für die Bürger geschaffen und gleichzeitig wird ein Lebensraum für Tiere und Pflanzen errichtet.