Nach Oberleitungsschaden:

ICE muss Nothalt in Rotenburg einlegen

Nach einem Schaden an einer Oberleitung zwischen Rotenburg und Verden musste ein ICE am Mittwochabend mehrere Stunden in Rotenburg halten. Der Schaden an der Leitung soll bis Donnerstagmorgen behoben sein.