Das Wohnmobil war aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. (Christian Butt)

Thedinghausen. Ein Wohnmobil, das in einer Scheune an der Syker Straße steht, ist am Montagabend gegen 18 Uhr aus ungeklärter Ursache in Brand geraten. Sieben Feuerwehren mit 110 Einsatzkräften waren vor Ort und löschten das Feuer. Es bestand die Gefahr, dass das Dach der Scheune Feuer fängt, daher die hohe Einsatzstärke.