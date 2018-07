Doppel-Aufgabe: Hyacinthe Mokom (vorne) kümmert sich um die Flüchtlinge, die in den Städten Syke und Bassum wohnen. Darüber freuen sich Suse Laue und Christian Porsch. (Jonas Kako)

Syke/Bassum. Wenn Hyacinthe Mokom die Schreibweise seines Vornamens erklärt, dann sagt er immer, dass dieser genauso geschrieben wird wie die Blume. Und noch etwas hat er mit der Blume gemeinsam: Auch er blüht auf, nämlich bei seiner Aufgabe als neuer Sozialarbeiter der Städte Syke und Bassum. In dieser Funktion betreut er mit großer Freude die Flüchtlinge aus den Nachbarkommunen. Seit dem 1. Juli hat er die Vollzeit-Arbeitsstelle von Marei Radke übernommen, die in Bremen wohnt und sich einen Job in der Hansestadt gesucht hat.

Mokom hilft Flüchtlingen beim Ausfüllen von Anträgen, erklärt wie das Leben in Deutschland funktioniert und unterstützt bei Problemen in Wohnunterkünften. Aus Sicht von Bassum Bürgermeister Christian Porsch ist es vor allem wichtig, dass Mokom den Neuankömmlingen bei den Anträgen zur Seite steht. "Wenn man sich die Formulare anguckt, kommt man schon selbst manchmal ins Schleudern", betont er. Allein mit Ehrenamtlichen könnten die Aufgaben von Mokom nicht abgedeckt werden. Denn in Syke muss sich der gebürtige Kameruner um 150 Flüchtlinge kümmern, in Syke um etwa 250. Sie alle müssen noch integriert werden.

Für das Gelingen bringt der Sozialarbeiter gute Voraussetzungen mit. Er spricht Französisch, Englisch und Deutsch. Wenn er mit diesen Sprachen nicht weiterkommt, springen die Dolmetscher ein, die die beiden Städte beschäftigen. Französisch ist Mokoms Muttersprache, Englisch hat er in der Schule gelernt und Deutsch innerhalb eines Jahres nach seiner Ankunft in Deutschland. Der Sozialarbeiter versteht seine Aufgabe – die Unterstützung der Flüchtlinge – als Hilfe zur Selbsthilfe.

Denn er weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es zu Beginn ist, in einem neuen Land Fuß zu fassen. Vor sechs Jahren kam er aus Kamerun nach Deutschland, um Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in Oldenburg zu studieren. Sein Studienschwerpunkt lag auf dem Thema "Integration". Als der 33-Jährige in Oldenburg neu in der Stadt war, wohnte seine Schwester schon länger dort. Doch schon nach zweiten Monaten zog Mokoms Schwester nach Köln, weil sie dort einen Job fand. "Das war schwer für mich zurechtzukommen", erzählt Mokom und ergänzt: "Wenn man als Geflüchteter hierherkommt, hat man zunächst gar keinen Ansprechpartner."

Darum versuchte er über den Sport Kontakte zu knüpfen. Einmal pro Woche spielte er mit Freunden, die mit ihm studierten, Fußball. Einer fragte Mokom, ob er nicht in einem Verein kicken möchte. Daraufhin schloss sich Mokom der Kreisliga-Mannschaft des TuS Eversten an, später der des VfB Oldenburg. So machte er immer neue Erfahrungen. Sein größter Traum, sagt Mokom, sei es immer gewesen, Fußball-Profi zu werden: "Mein Idol war Zinédine Zidane."

Doch auf der gleichen Position wie der frühere französische Nationalspieler spielt Mokom nicht. Er fühlt sich auf der Sechser-Position, also im defensiven Mittelfeld, am wohlsten. Da Mokom für seinen Job von Oldenburg nach Brinkum umgezogen ist, sucht er nun einen neuen Verein, in dem er seinem größten Hobby nachgehen kann. Porsch hatte schon eine genaue Vorstellung, wo Mokom aktiv werden könnte, und warb: "Syke spielt in der zweiten Kreisklasse und wir spielen Bezirksliga."

Vor seinem Job als Sozialarbeiter für die Städte Syke und Bassum arbeitete Mokom als Integrationsberater beim Verein Pro Connect und beim Bildungswerk Niedersächsische Wirtschaft in Ahlhorn – bei beiden Organisationen hatte er eine Halbtagsstelle. Für seine neue Stelle, die die beiden Städte jeweils zur Hälfte finanzieren, hat er sich nach eigenem Bekunden ganz bewusst beworben. "Syke ist eine kleine Stadt. Ich finde kleine Städte immer besser für die Integration", sagt er. Auch wenn Sykes Bürgermeisterin Suse Laue glaubt, dass es für ihn "nicht immer so einfach sein" wird, die Arbeit zu koordinieren, freut sich Mokom, in beiden Kommunen Erfahrungen zu sammeln.