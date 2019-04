Etwa 500 Schülerinnen und Schüler haben an dem Lauf teilgenommen. (Maximilian von Lachner)

Schulhund Boomer reißt alle mit. Doch nach vier Kilometern macht der Vierbeiner schlapp. Die Kinder der Integrierten Gesamtschule (IGS) in Grasberg halten länger durch. Rund 2500 Kilometer laufen Schülerinnen und Schüler am Freitagvormittag für das Unicef-Projekt „Schulen für Afrika“. Dabei geht es vom Wiesendamm über den Wörpe-Wanderweg. „Rund 500 Kinder haben an dem Lauf teilgenommen“, sagt Projektorganisatorin Sina Krause. Das Gemeinschaftsprojekt habe alle Kinder motiviert, teilzunehmen. Rollifahrer haben bis zu vier Kilometer zurückgelegt und auch Bewegungsmuffel hätten sich aufgerafft. Wieviel Geld durch den Lauf zusammenkommt, steht erst im Mai fest. Die eine Hälfte fließt dann in die Unicef-Kampagne, die andere in Sportgeräte für den Pausenhof.