Die Stellplätze an den Urlaubszielen sind gefüllt. Doch bevor es mit dem Vehikel auf Tour geht, sollte dieses einer In­spektion samt Feuchtigkeits- und Elektrikprüfung unterzogen werden. Für Wohnmobile und Caravans ausgerüstete Servicewerkstätten, wie die des Delmenhorster Autohauses Brüning, ­haben jetzt entsprechend viel zu tun.

Seit das Autohaus an der ­Nordenhamer Straße ansässig ist, hat es spezielle Vorrichtungen und Geräte für die Inspektion, Reparatur und Instandsetzung der Reisevehikel. Zwei Hubbühnen stehen für Wohn­mobile und -anhänger sowie Nutzfahrzeuge bis 6,5 Tonnen bereit. Ein hochmoderner Bremsprüfstand für Tandem- Achsen ergänzt den Service. Außerdem werden täglich TÜV- und Gasprüfungen im Haus durchgeführt. „Wir können ­große Fahrzeuge und sämtliche Fabrikate annehmen“, sagt ­Geschäftsführer Kai Brüning, der das alteingesessene Delmenhorster Familienunternehmen gemeinsam mit seinen Eltern Helga und Günther Brüning ­leitet.

Er rät den Wohnmobilisten, den fahrbaren Untersatz vor dem Start in den Urlaub einer ­In­spektion zu unterziehen. Zumeist handele es sich um Saisonfahrzeuge, die nach den Wintermonaten auf einem Außen­stellplatz nun auf Herz und ­Nieren geprüft werden müssten. Nicht zuletzt, weil die langen Strecken, die die Urlauber hinter sich bringen möchten, an das Fahrzeug hohe Ansprüche stellen. Wenn man Flüssigkeits­stände, Verschleißteile, Reifenprofil und Co nicht checken ­lasse, drohen Pannen, sagt der Fachmann.

Insgesamt kümmern sich mehr als 20 Mitarbeiter des Auto­hauses um die Anliegen der Kunden. Der Familienbetrieb bietet eine Servicewerkstatt für Fiat und Alfa Romeo inklusive Zubehör- und Ersatzteilverkauf. Außerdem ist das Unternehmen Vertragshändler für Seat-Pkw sowie Fiat-Nutzfahrzeuge. Auch junge Gebrauchte werden zum Verkauf angeboten.

Der Betrieb wird bereits in der dritten Generation von der ­Familie Brüning geführt. Was heute ein großes Autohaus ist, begann vor über 85 Jahren als kleiner Fahrradhandel an der Delmenhorster Cramerstraße. Seit den 50er-Jahren verkaufte Gründer Johann Brüning die ­legendären Goggomobile des Herstellers Hans Glas und hatte damit großen Erfolg. 1969 schloss er zudem einen Händlervertrag mit Fiat ab, der das moderne ­Gesicht des Betriebes Jahr­zehnte lang prägte. Unter ­Günther Brüning entwickelte sich das Unternehmen zum Haupthändler für die Marke. 1994 trat sein Sohn Kai in die ­Leitung des Hauses ein. 1998 ­erfolgte der Umzug an den ­heutigen Standort.

Der neue Seat-Schwerpunkt ist der jüngste Meilenstein in

der Firmenhistorie. Im Frühjahr 2014 erweiterte der Familien­betrieb sein Portfolio um den spanischen Hersteller. „Das ist eine sport­liche Marke, die gut zu uns passt“, sagt Kai Brüning.

Um die Seat-Fahrzeuge gebührend präsentieren zu können, wurde die vorhandene Ausstellungs­fläche des Autohauses um eine 300 Quadratmeter große und sechs Meter hohe ­Halle er­weitert. Der schicke, anthra­zitfarbene Bau ist schon von ­Weitem sichtbar und ein ­Markenzeichen des großen

Delmenhorster Familienbetriebs geworden.