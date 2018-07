Der Stellplatzführer vereint Genuss, Natur und Landleben. (Ole Schnack)

Wo wird die Wurst gemacht? Was ist drin im Wein? Welcher Whisky schmeckt am besten? Und wo kann ich selbst in Deutschland Trüffel sammeln? Wer all das und noch viel mehr erfahren möchte, ist bei dem Stellplatzführer Landvergnügen genau richtig. Wer sich wundert, dass ein Stellplatzführer Gourmettipps und schöne Plätze miteinander vereint, wird schnell bemerken: Das ist das Konzept von Landvergnügen.

Dahinter steckt Herausgeber Ole Schnack. Als er 2012 mit seiner Familie in Frankreich unterwegs war und mit dem dort etablierten Stellplatzführer „France Passion“ als Gast bei ausgewählten Landwirtschaftsbetrieben traumhafte Flecken des Landes entdeckte, wollte er dieses Konzept auch nach Deutschland bringen. Denn die Zahl der Wohnmobil-Reisenden steigt und mit ihr die Menschen, die Natur und Spezialitäten sowie Land und Leute kennenlernen wollen.

Der Stellplatzführer bietet ein Verzeichnis von produzierenden Höfen in Deutschland, auf denen Gäste – oftmals auch mit Hund – willkommen sind und den Bauern über die Schulter schauen können. In der ersten Auflage 2014 waren bereits 230 Höfen vertreten, in der aktuellen Edition sind es mittlerweile 585 Gastgeber.

Seit Saisonbeginn können Gäste wieder für 24 Stunden kostenfrei bei Käsereien, Kunsthandwerksbetrieben, Schafhöfen, Brauereien, Weingütern, Trüffelbauern, Cranberry- oder Chili-Farmen, Fischzuchtbetrieben, Brennereien, Ölmühlen und vielen anderen Höfen Station machen. In der kurzen Beschreibung sind neben den selbst gemachten Spezialitäten des jeweiligen Hofes außerdem Aktivitäten verzeichnet, die man vor Ort unternehmen kann. Eine Anfahrtsbeschreibung komplettiert die Tipps. Als digitale Begleitung gibt es in diesem Jahr außerdem eine App.

Der Landvergnügen-Stellplatzführer kostet 29,90 Euro. Er enthält eine Vignette, mit der Reisende mit Wohnmobil, Bulli oder Caravan-Gespann auf den Höfen 24 Stunden kostenlos stehen dürfen. Weitere Informationen gibt es unter www.landvergnuegen.com.