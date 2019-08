Am Montag wurde Ludwig Augustinsson am Knie operiert, nun steht fest, wie lange er fehlen wird. „Aufgrund der Verletzung wird der schwedische Nationalspieler für die nächsten drei Monate nicht zur Verfügung stehen“, teilte Werder am Dienstag mit. Bei dem Eingriff sei eine Verletzung behoben worden, die zuvor bei der Behandlung durch verschiedene Ärzte nicht entdeckt worden war und sich nicht konservativ behandeln ließ.

Auch Ömer Toprak hat es wesentlich schlimmer erwischt als erhofft. Der Ex-Dortmunder habe sich laut Werder im Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim eine „Muskel-Sehnenverletzung“ zugezogen. Nach derzeitigem Stand wird er der Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt rund sechs Wochen nicht zur Verfügung stehen, teilte der Verein mit.

„Das ist natürlich bitter für uns, weil beide Leistungsträger in unserer Mannschaft sind„, wird Kohfeldt in einer Pressemitteilung zitiert. “Aber wir werden nicht jammern und klagen, sondern die Situation annehmen und gegen Augsburg eine Mannschaft auf den Platz stellen, die den ersten Saisonsieg holen kann.“