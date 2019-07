Wohin geht die Reise in der kommenden Saison für Werder? Können die Bremer erneut um das internationale Geschäft mitspielen - oder reicht es dafür nicht? Skeptisch stimmt viele Fans, dass Werders Kader im Vergleich zur Vorsaison bisher nur mit Niclas Füllkrug wirklich verstärkt wurde. Mit Max Kruse hat dagegen einer der absoluten Leistungsträger den Klub verlassen und die Konkurrenz in der Liga liefert sich gerade eine Art Wettrüsten, was das Verpflichten neuer Spieler angeht. Für Werders Abwehrchef Niklas Moisander ist das aber noch lange kein Grund, sorgenvoll auf die neue Spielzeit zu blicken. Im Gegenteil. Der Finne hat ein klares Ziel: „Das Minimalziel ist Europa. Was anderes können wir nicht sagen,“ wird der 33-Jährige bei „buten und binnen“ aus einer Medienrunde im Zillertal zitiert.

Mit Blick auf die Kapitänsfrage bei Werder übt Moisander deutlich mehr Zurückhaltung. „Die Entscheidung fällt in Grassau. Ich erwarte nicht, Kapitän zu werden, nur weil ich letztes Jahr Vizekapitän war. Ich glaube, wir haben viele geeignete Kandidaten. Das ist gut für Werder. Wir werden sehen,“ so der 33-Jährige, der natürlich zum engen Kandidatenkreis bei Werder zählt. Moisander ist unangefochtener Abwehrchef und Leistungsträger bei den Bremern - zudem verfügt er über jede Menge an Erfahrung, was das Führen einer Mannschaft angeht. Bereits in Alkmaar, bei Ajax Amsterdam und in der finnischen Nationalelf war Moisander Kapitän.

Nur noch ein Jahr Vertrag in Bremen

Moisander ist vom Auftreten zwar ein komplett anderer Typ als Kruse, das muss allerdings kein Nachteil sein. Der Finne ist in der Öffentlichkeit kein Mann der lauten Worte, wenn er etwas sagt, hat es dafür umso mehr Gewicht. Auf dem Feld strahlt der Innenverteidiger eine natürliche Ruhe und Souveränität aus, die sich auf seine Mitspieler überträgt.

Was gegen Moisander sprechen könnte: Seine Vertragslaufzeit, über die der Finne am Freitag überraschend offen sprach. Grundsätzlich versucht Werder, die Laufzeit der Verträge geheim zu halten, Moisander erzählte nun aber frei heraus, dass sein Kontrakt nach der kommenden Saison endet. Was er grundsätzlich aber nicht als Problem sieht: „Ich bin ganz ruhig und habe gezeigt, wie wichtig ich bin - für mich ist das kein Stress. Wir werden sehen, was passiert - ich habe auf jeden Fall noch nicht dran gedacht, aufzuhören.“ Gespräche mit Werder über eine Verlängerung hat es laut Moisander noch nicht gegeben.