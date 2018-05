Werders Noch-Kapitän

Junuzovic gibt am Freitag neuen Verein bekannt

mw

Am Freitag will Zlatko Junuzovic verkünden, für welchen Verein er in Zukunft spielt. Das bestätigte er bei der Sonderauslosung der Bremer Bürgerpark Tombola.