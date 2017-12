Es sind die letzten Arbeitsstunden für Florian Kohfeldt in diesem Jahr. Am Sonnabendmittag wird er die Türen des Weserstadions hinter sich abschließen, dann geht es in den kurzen Weihnachtsurlaub. Zuvor aber hat sich der 35 Jahre alte Werder-Trainer noch ein bisschen Zeit genommen, um auf ein paar Prognosen der MEIN-WERDER-Redaktion zu antworten.

Neuzugang Joshua Sargent erzielt in der Bundesliga-Rückrunde drei Tore!

„Das wäre sehr schön. Deutlich wichtiger wäre mir aber, dass er zur nächsten Saison so weit ist, dass er eine echte Verstärkung für die Profimannschaft sein kann. Ich glaube, dass Josh eine gewisse Zeit brauchen wird, um sich an die Gegebenheiten in Bremen zu gewöhnen. Deshalb wird er erst mal in der U23 trainieren und spielen. Aber natürlich wird Josh auch häufiger die Möglichkeit bekommen, mit uns zu trainieren. Er ist ein großes Talent, auf das wir uns sehr freuen. Ich würde die Erwartungen jetzt aber noch nicht zu früh zu hoch schrauben. Er wird auch nicht mit den Profis nach Spanien fahren, sondern mit der U23. Wir glauben, dass das der richtige Einstieg für ihn ist, und er glaubt das auch. Und die Prognose, dass er dann in einem Jahr drei Tore in der Rückrunde schießt, würde ich sogar bestätigen.“

Florian Kohfeldt ist 2023 noch Werder-Trainer!

„Das wäre doch für alle Seiten eine schöne Perspektive. Es würde ja bedeuten, dass bis dahin der sportliche Erfolg dagewesen ist, denn nur der wird darüber entscheiden, ob ich 2023 noch Trainer bei Werder bin. Und ich könnte weiterhin bei dem Verein, dem ich sehr verbunden bin, eine verantwortungsvolle Rolle ausüben.“

Werder fährt zum Pokalfinale 2018 nach Berlin!

„Die Möglichkeit ist da. Es sind nur noch zwei Spiele bis nach Berlin. Es hängt natürlich auch von der Auslosung ab, aber natürlich können wir die zwei Spiele gewinnen. Deshalb ist das eine Prognose, die ich nicht ausschließe. Es ist sogar so, dass ich mir das ausdrücklich wünsche.“

Am 32. Spieltag macht Werder vorzeitig den Klassenerhalt perfekt!

„Das wäre schön. Ich würde ein Abstiegsfinale in Mainz sehr gerne vermeiden. Am 32. Spieltag geht es im Weserstadion gegen Dortmund – es gibt schlechtere Spiele, um den Klassenerhalt perfekt zu machen.“

Florian Kohfeldt bleibt mit Werder auch in der Rückrunde zu Hause ungeschlagen!

„Werder wird in der Rückrunde den Klassenerhalt sichern. Darf ich darauf mal so antworten …?“

Max Kruse fährt mit Deutschland zur WM 2018 nach Russland!

„Es wäre vermessen, wenn ich als Trainer mit der Erfahrung aus sieben Bundesligaspielen eine Empfehlung an den Bundestrainer aussprechen würde. Ich kann nur sagen, wie sehr ich Max schätze. Sowohl sportlich als auch von seinen charakterlichen Eigenschaften in der Kabine. Es hängt im hohen Maße von seinen Leistungen ab, wie sich der Bundestrainer im kommenden Jahr entscheiden wird.“

Johannes Eggestein schafft in der Rückrunden den Durchbruch bei den Profis!

„Johannes Eggestein wird in der Rückrunde deutlich näher an der Bundesligamannschaft sein und möglicherweise auch zu Einsätzen kommen. Dass er unter besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit steht, verstehe ich total. Er ist ein Supertalent, aber gerade bei Talenten sollte man geduldiger sein. Ich sehe nicht, dass Johannes jetzt weiter weg ist von der Bundesliga als vor einem halben Jahr. Ich bin absolut von ihm überzeugt und deshalb denke ich, dass wir seine Entwicklung eng begleiten sollten. Deshalb haben Johannes und ich auch einen wöchentlichen Termin, und dann reden wir. Mal zwei Minuten, mal eine Dreiviertelstunde. Natürlich würde er gerne nur in der Bundesligamannschaft trainieren und spielen. Wenn wir aber gemeinsam der Meinung sind, dass gewisse Dinge jetzt mehr Sinn machen, dann ist es meine Aufgabe, ihm das zu erklären.“

Thomas Delaney wechselt im Sommer 2018 nach England!

„Thomas hat in den letzten Wochen betont, wie wohl er sich bei uns fühlt. Ich bin mir sicher, dass wir ihm auch im Sommer eine gute Perspektive bieten werden können, in Bremen zu bleiben.“