Kevin Möhwald zählt zu den besten Spielern der 2. Bundesliga. (imago)

Wie die "Deichstube" berichtet, soll Werder den ersten Zugang für den Sommer bereits verpflichtet haben: Kevin Möhwald soll demnach aus Nürnberg kommen. Der 24-Jährige kann im zentralen Mittelfeld sowie flexibel auf verschiedenen Offensivpositionen eingesetzt werden und ist Stammspieler beim derzeitigen Tabellenzweiten der 2. Bundesliga.

Wie das Portal berichtet, soll Frank Baumann Möhwald trotz Konkurrenz von Schalke 04 und der TSG Hoffenheim von einem Wechsel an die Weser überzeugt haben. Der Kreativspieler käme ablösefrei aus dem Frankenland, sein Vertrag endet im Sommer. Sicher sei der Transfer jedoch noch nicht: In Nürnberg hoffe man weiter auf eine Vertragsverlängerung. Möhwalds Name war bereits in den Vorwochen immer wieder im Fan-Forum "Worum.org" als möglicherweise bereits fixierter Zugang für den Sommer gehandelt worden.

Weiterhin spekuliert die "Deichstube", dass ein Möhwald-Wechsel auch davon abhängt, ob Werder der Klassenerhalt gelingt. Möhwalds Spielerprofil ähnelt grundsätzlich dem von Werder-Kapitän Zlatko Junuzovic. Noch ist unklar, ob der 1,83 Meter große Mittelfeldspieler als Positionskonkurrent oder als Nachfolger des Österreichers käme, sollte sich das Gerücht bestätigen. In dieser Saison kommt Möhwald auf sechs Treffer und einen Assist in der Liga. In der Vorsaison war Möhwald individuell noch erfolgreicher: Damals reichte es zwar nur zu vier Treffern, der Nürnberger Regisseur konnte jedoch zwölf Assists verbuchen..