Die artistische Fußabwehr gegen Victor (17.) hätte ihm eigentlich Sicherheit geben müssen. Wenig später ließ er jedoch einen harmlosen Ball fallen und hatte Glück, dass dieser Fehler wegen eines Abseitspfiffs folgenlos blieb (31.). Einen Guilavogui-Kopfball (44.) und einen William-Schuss (70.) parierte er wiederum hervorragend. Insgesamt war seine Leistung ein Schritt zurück auf dem Weg zum alten Pavlenka.

Verteidigte hinten solide und zeigte durchaus auch Vorwärtsdrang, allerdings blieben seine Vorstöße weitestgehend wirkungslos.

Eine grundsolide Leistung in der Defensive, dazu in der Spieleröffnung mit dem einen oder anderen guten Pass.

Nach drei Spielen ohne Einsatz spielte er anstelle von Langkamp in der Innenverteidigung und leistete sich mehrere Unsicherheiten. Nach einem schlimmen Ballverlust in der 17. Minute rettete ihn Pavlenkas Glanztat. Verlor vor dem 1:1 das entscheidende Kopfballduell gegen Brooks (36.) und wirkte bis zum Schluss alles andere als souverän.

Im zweiten Einsatz nach seiner langen Verletzungspause agierte er so, als wäre er nie weg gewesen. Schlug eine Maßflanke auf Bittencourt vor dem 2:1 (39.) und war hinten stets auf dem Posten.

Erhielt gegen physisch starke Wolfsburger den Vorzug vor Sahin im defensiven Mittelfeld. Das zahlte sich aus, denn er war in den Zweikämpfen durchsetzungsstark, etwa beim wichtigen Ballgewinn vor dem 2:1.

Sargent (ab 76.): nicht zu benoten

Weiterhin nicht präsent genug im Mittelfeld. Hätte das 3:2 erzielen müssen, doch vergab kläglich (77.). Spielte dann aber einen schönen Pass auf Rashica vor dem 3:2 (83.).

Wie immer stimmte der Einsatz beim Kapitän. Eine ordentliche Leistung, die entscheidenden Impulse im Offensivspiel blieben aber einmal mehr aus.

Spielte nach seiner Erkältung wieder von Anfang an und brachte die richtige Mentalität in die Mannschaft. Wie er Brooks bis in die eigene Hälfte verfolgte, um sich den Ball zu schnappen, war beeindruckend (17.). Herrlicher Flugkopfball zum 2:1.

Lang (ab 86.): nicht zu benoten

Eine gefühlte Ewigkeit mit diversen Wolfsburger Psychospielchen verging, bis er zum Elfmeter antreten durfte. Wie eiskalt er trotzdem zum 1:0 verwandelte (13.), zeigte eindrucksvoll sein großes Selbstvertrauen. Ansonsten sehr agil, ballsicher und beim 3:2-Siegtreffer eiskalt.

Konnte im Sturmzentrum gegen die körperlich überlegenen Bruma und Brooks kaum einen Ball behaupten. Unsauber im Passspiel und in der Ballannahme, dazu ohne Torgefahr.

Pizarro (ab 78.): nicht zu benoten