Philipp Bargfrede…

…zum Spielverlauf: „Ich glaube, dass wir sehr viele Möglichkeiten hatten, das Spiel zu gewinnen. Wenn du kurz vor Schluss das 1:1 machst.“

…zur Frage, ob die Einwechslung von Claudio Pizarro der Mannschaft geholfen hätte: „Ich glaube schon, man hat auch gemerkt, was im Stadion los war. Das hat uns noch einmal gepusht, wir hatten dann ja auch noch Möglichkeiten.“

Torschütze Theodor Gebre Selassie…

…zur Partie: „Es wäre sehr bitter gewesen, wenn wir dieses Spiel verloren hätten. Auch jetzt sind es zwei verlorene Punkte. Es war eine schwierige Situation, weil wir zurücklagen und am Ende nicht mehr viel Zeit war. Hannover hat gut verteidigt und auf unsere Fehler gewartet. Wir hatten uns viel vorgenommen, hatten auch mehr Chancen, müssen aber effektiver sein.“

…zur Frage, ob Europa nach der Partie weiter ein realistisches Ziel sei: „Ja, auf jeden Fall. Wir haben genug Qualität und uns auch heute sehr viele Chancen herausgespielt.“

…zu Rückkehrer Pizarro: „Er hatte gleich zwei, drei gute Möglichkeiten. Ich bin sicher, dass er in den nächsten Spielen treffen wird.“

Maximilian Eggestein…

…zum Kräfteverhältnis im Spiel: „Wir haben es in der ersten Halbzeit verpasst, es zu erzwingen: Da waren wir die bessere Mannschaft.“

…zum Ziel Europa nach dem Unentschieden: „Wir müssen mit dem Punkt leben. Das ändert nichts an unserer Zielsetzung.“

…zum Torschützen Gebre Selassie: „Bei Theo weiß man ja, dass er es mit dem Kopf kann.“

Hannover-Manager Horst Heldt…

…zum Bremer Tor und einer möglichen Abseitsstellung von Pizarro: „Mit den Haaren war er dran, er hat zu lange Haare! Nein, am Ende war es ein gerechtes Ergebnis. Er war, glaube ich, nicht wirklich dran, es war schon in Ordnung, dass sie den Treffer gegeben haben. Es ist okay, da würde ich jetzt kein Fass aufmachen.“

…zum Treffer von Debütant Hendrik Weydandt: „Das ist verrückt, ja. Ein Märchen. Das ist das, was den Fußball ausmacht. Vor ein paar Jahren spielt er in der Kreisliga, jetzt macht er mit dem zweiten, dritten Ballkontakt das Tor.“

Ex-Werderaner und Hannover-Stürmer Niclas Füllkrug:

…zum Geheimnis der starken 96-Defensive und zum Spielverlauf: „Die hohe Laufbereitschaft. Dabei haben wir die erste Hälfte über zu tief gestanden, mussten mehr nach vorne schieben. Wir haben darauf gewartet, dass wir offensiv zuschlagen können. Das ist uns gelungen. Schade, dass es nicht zu mehr gereicht hat. Man hat schon gemerkt, dass wir am Ende die Flanken nicht mehr richtig verteidigen konnten. Es ist schon ein gerechtes 1:1.“

Davy Klaassen zum Gegentor



„Das war ein total blöder Ball, der uns so einfach nicht passieren darf."

Kohfeldt weiter



„Haben nur eine Großchance zugelassen. Das war das Tor. Ärgerlich. Insgesamt war es eine gute Leistung mit Makeln."