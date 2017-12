Wer genau hinschaut, entdeckt in Bremen viele Merkwürdigkeiten. Wieso ist der Kopf der Statue am Rathaus so viel neuer und heller als der Körper? Was bedeutet das Runen-Zeichen auf dem Sockel der Bremer Stadtmusikanten?

Ob nun im Schnoor oder im Bürgerpark - Bremen hat viele Geheimnisse zu bieten. Meistens erzählen sie von der bewegten Geschichte der Stadt. Einige faszinierende Anekdoten und Hintergründe gibt es in dieser Fotostrecke.