Foto: Imago





1. bis 5. Juli: Rockharz Open Air

Power Metal, Gothic Metal, Heavy Metal – wer sich für Metal begeistert, dürfte beim Rockharz auf jeden Fall fündig werden. Der Name verrät's: Das Festival steigt am Rande des Harzes in Ballenstedt, einem kleinen Ort bei Wernigerode – und der wird 2020 unter anderem von Steel Panther, At The Gates oder Attic aufgemischt.