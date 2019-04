(Frank Thomas Koch)

Den 70. Jahrestag der Nato-Gründung und die damit verbundenen Feierlichkeiten in Washington am Donnerstag nahmen die Mitglieder des Bremer Friedensforums zum Anlass, um am selben Tag auf dem Marktplatz gegen das internationale Bündnis zu protestieren:

„70 Jahre Nato sind genug!” hieß das Motto, unter dem die Teilnehmer den Austritt Deutschlands aus dem Militärbündnis forderten. Dafür trugen die Mitglieder des Friedensforums insgesamt 70 Begründungen vor, die Nato abzulehnen.

„Wir brauchen eine Entmilitarisierung des Denkens. Wir brauchen kooperative Nachbarschaft statt aggressive Konfrontationen“, erklärten die Organisatoren die Aktion, die auch als Auftakt für die kommenden Ostermärsche der Friedensbewegung dienen sollen.