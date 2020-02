Das ehemalige Bundesbankgebäude im Ostertor soll einem Hochhaus weichen. (Roland Scheitz)

Die Bürgerinitiative gegen den Bau eines Hochhauses im Bremer Ostertor will in ihrem Widerstand gegen das Projekt nicht nachlassen. Das ist am Montag deutlich geworden, nachdem der WESER-KURIER darüber berichtet hatte, dass SPD, Grüne und Linke in der Bremischen Bürgerschaft sich auf einen Kompromiss mit dem privaten Investor geeinigt haben. Das Ergebnis der Verhandlungen: weniger Geschosse, mehr Sozialwohnungen. Den Anwohnern reicht das aber nicht, wie aus einer Pressemitteilung der Bürgerinitiative hervorgeht.

„Auch die neuen Vorschläge zu Abriss und Neubebauung auf dem Bundesbankgelände in der Kohlhökerstraße sind keine Lösung, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen“, schreiben die Aktivisten. SPD, Grüne und Linke würden ihr Wahlversprechen brechen, das Bundesbankgebäude eher um- und nachzunutzen als den Abriss zu betreiben.

Den Anwohnern solle in den engen Straßen jahrelanger Lkw-Verkehr zugemutet werden. Dazu komme die Feinstaubbelastung durch den Bauschutt. Auch sei durch den Abbruch mit Schäden an den umliegenden Gebäuden zu rechnen. Ein Vertreter der Initiative erklärte gegenüber dem WESER-KURIER, alle rechtlichen Möglichkeiten gegen den neuen Bebauungsplan für die Kohlhökerstraße ausnutzen zu wollen.