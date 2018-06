Die Kirchseelter Straße ist derzeit wegen der Explosion gesperrt. (Symbolbild) (Björn Hake)

In Huchting ist es am Donnerstagmorgen zu einer Explosion im Dachgeschoss eines Reihenhauses gekommen. Nach ersten Angaben der Feuerwehr Bremen gab es in dem Reihenendhaus eine heftige Explosion, die große Teile des Hauses weggesprengte. Bisher wurde eine tote Person in den Überresten des Hauses geborgen. Die Trümmerteile trafen und beschädigten auch umliegende Häuser. Im Umkreis von 100 Metern wurden Wohnhäuser zur Sicherheit evakuiert. Zwei Nachbarhäuser gerieten durch die Explosion in Brand - die Feuerwehr konnte die Brände allerdings löschen.

25 Personen wurden in Sicherheit gebracht - eine musste wegen einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte: "In dem Ausmaß habe ich das noch nicht gesehen. Von dem Haus sind tatsächlich nicht mehr als die Grundmauern übrig."

Um 4.35 Uhr seien mehrere Notrufe eingegangen - daraufhin sei die Feuerwehr ausgerückt und habe sofort Verstärkung angefordert als das Ausmaß der Explosion klar war. Die betroffenen Häuser stehen in der Kirchseelter Straße, wo derzeit ein Großeinsatz der Feuerwehr mit Hilfe der Polizei stattfindet. 28 Fahrzeuge und 70 Einsatzkräfte sind vor Ort. Die Ursache für die Explosion muss noch ermittelt werden. (hee)

+++ Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert +++