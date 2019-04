Ostermarsch in Bremen

Gegen mehr Ausgaben für Rüstung

Detlev Scheil

Bei strahlendem Sonnenschein haben am Sonnabend mehrere Hundert Menschen in der Bremer Innenstadt am traditionellen Ostermarsch teilgenommen und gegen eine Erhöhung der Rüstungsausgaben demonstriert.