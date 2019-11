Um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten, verbietet Bremens Innensenator den sogenannten Liederabend der rechtsextremen Bremer Gruppe "Phalanx 18". (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) hat einen von der rechtsextremen Bremer Gruppe „Phalanx 18“ für diesen Sonnabend angekündigten sogenannten Liederabend verboten. Bei diesem sollten rechtsextreme Musiker aus Thüringen auftreten. Das Verbot diene der Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit, teilte der Senator am Freitag mit. Denn aufgrund des erwarteten Publikums und Veranstaltungsumfeldes sei mit „an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ mit Rechtsverletzungen zu rechnen.

Tag der Veranstaltung bewusst gewählt

Auch der Tag, an dem die Bands auftreten sollten, sei nicht zufällig gewählt, erklärte Mäurer. Der 9. November ist ein Tag des Gedenkens. 1938 wurden in der Reichspogromnacht jüdische Menschen ermordet, Häuser, Synagogen und Geschäfte in Brand gesteckt – auch in Bremen. Die rechtsextreme Szene nutzt dieses Datum seit Jahren, um ihre menschenverachtende Ideologie zu verbreiten.Mäurer zufolge sei angesichts der rechtsextremistischen Weltanschauung der Gruppierung „Phalanx 18“ davon auszugehen, dass die Veranstaltung nicht dem Gedenken, sondern „vielmehr einer Verhöhnung der jüdischen Opfer des Nationalsozialismus“ dienen solle. Die Polizei Bremen geht derzeit davon aus, dass die Veranstaltung nicht stattfindet, sagte eine Sprecherin auf Nachfrage. Aber natürlich sei man trotzdem wachsam.

Mehr zum Thema Demokratie Wie Bremen mit Extremismus umgeht Menschenfeindliche und extremistische Ansichten dürfen sich nicht verbreiten. Doch welche Angebote ... mehr »

Im Zuge einer Auseinandersetzung zwischen Rechtsextremen und Linken am Sielwall und an der Schlachte Anfang Oktober war erstmals über die Gruppe „Phalanx 18“ berichtet worden. Die Zahlenkombination „1“ und „8“ nutzen Rechtsextreme als Chiffre für Adolf Hitler. Das Wort „Phalanx“ stammt aus dem Griechischen und steht für eine soldatische Kampfformation. Auf Facebook wurde schon am 5. September die Einladung zu dem sogenannten Liederabend „im Herzen Bremens“ verbreitet. Angekündigt waren die „Hermunduren“ und „Zeitnah“, letztere beschreiben sich als „überzeugte Musikanten aus Thüringen“. Ihre Lieder tragen Titel wie „Wehrmachtssoldat“, „Nationaler Widerstand“ und „Altes Volk“.

Schon 2011 hatte die Innenbehörde ein Konzert der rechtsextremen Bremer Band „Kategorie C“ verboten. Dessen Sänger, Hannes Ostendorf, kommt aus Lilienthal.