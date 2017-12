Bei einem Messerangriff in der Dirschauer Straße in Gröpelingen ist eine 37-Jährige am frühen Montagabend lebensgefährlich verletzt worden. Inzwischen sei die Frau außer Lebensgefahr, teilte die Polizei Bremen auf Nachfrage des WESER-KURIER mit.

Der Täter ist derzeit flüchtig. Im Rahmen der Fahndung war am Montag eine Wohnung nahe des Tatorts durchsucht worden, diese sei jedoch ergebnislos gewesen, informiert ein Sprecher der Polizei Bremen.

Die Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand von einer Beziehungstat aus und fahndet nach dem 26 Jahre alten ehemaligen Lebensgefährten der Bremerin. (haf/var)

