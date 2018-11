Der Angeklagte ist der ehemalige Verlobte der verschwundenen Jutta Fuchs. Die Verteidigung kritisierte, dass sich die Ermittlungen nur auf ihn beschränkten (Archivbild August 2018). (Christina Kuhaupt)

Im Mordprozess um die seit 1993 verschwundene Jutta Fuchs hat die Staatsanwaltschaft am Montagmorgen in ihrem Plädoyer Freispruch für den damaligen Verlobten der Frau aus Farge gefordert. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sie von einem unbekannten Dritten getötet wurde.

Der heute 58-Jährige steht seit August dieses Jahres wegen Mordes angeklagt vor dem Landgericht. Er habe im Juni 1993 seine Lebensgefährtin auf nicht feststellbare Weise getötet und an einem bis heute nicht bekannten Ort verborgen, hieß es in der Anklageschrift. Diese Thesen waren nach dem Prozessverlauf nicht mehr aufrecht zu halten. Die vorliegenden Indizien reichten nicht für eine Verurteilung des Angeklagten aus, so die Staatsanwaltschaft.

Der Prozess hatte in den vergangenen Monaten wegen einer spektakulären Durchsuchungsaktion deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt. Auf Anregung der Kriminalpolizei hatte das Gericht angeordnet, den Tietjensee bei Schwanewede leerzupumpen. Polizei und Staatsanwaltschaft erhofften sich, in dem See auf Beweismittel zu stoßen – die Leiche von Jutta Fuchs oder die Tatwaffe. Angler hatten 1994 eine mit Steinen beschwerte Plastiktüte aus dem See gefischt, in der sich Utensilien aus dem Besitz der vermissten Frau befanden.

Daraufhin war der See schon damals abgesucht worden und 2006 ein weiteres Mal. Beide Male ohne Erfolg. Ebenso endete nun die dritte und endgültige Suche nach dem kompletten Abpumpen des Sees.

Die Verteidiger plädierten am Montag ebenfalls auf Freispruch. Sie kritisierten zudem, dass sich die Ermittlungen nur auf den ehemaligen Lebensgefährten von Jutta Fuchs konzentriert hätten.