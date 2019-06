Eine Maschine der ungarischen Fluggesellschaft Wizz Air in Dubai. (Ali Haider / dpa)

Der Flughafen Bremen bekommt ein neues Ziel. Ab dem 17. Dezember fliegt die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air von Bremen in die österreichische Hauptstadt Wien. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag geht es dann von der Weser an die Donau und zurück, das teilte der Flughafen am Dienstag mit.

Insgesamt bietet Wizz Air dann vier Strecken ab Bremen an: Wien, Kiew, Skopje und Danzig. Bereits im Februar hatte der Hans-Koschnick-Airport zwei neue Fluggesellschaften bekannt gegeben. Sundair und Corendon Airlines werden einige Strecken der insolventen Fluggesellschaft Germania übernehmen, zusätzlich erhöhen Ryanair und Lufthansa die Frequenzen nach Mallorca (Ryanair) und München (Lufthansa).

Wizz Air bietet in diesem Jahr insgesamt mehr als 125 neue Strecken und mehr als 700 zusätzliche wöchentliche Flüge auf bestehenden Strecken über sein Netzwerk in 44 Länder an. Ab Deutschland hat die Airline nach eigenen Angaben in diesem Jahr bislang 4,6 Millionen Fluggäste auf seinen Niedrigpreisverbindungen befördert.