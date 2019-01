Bremen

Schüsse auf Straßenbahn und parkende Autos

Am Samstag wurde offenbar aus einem fahrenden Auto in Walle auf eine Straßenbahn geschossen. Zudem wurden bei abgestellten Autos in der Stresemannstraße mehrere Einschusslöcher festgestellt.