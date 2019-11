Der WESER-KURIER wird mit dem Journalistenpreis des Presseklubs Bremerhaven-Unterweser ausgezeichnet. Inhaltlich stehen Menschen und Themen aus Bremerhaven und den Landkreisen Cuxhaven und Wesermarsch im Mittelpunkt. (Photo by Waldemar Brandt on Unsplash)

Der WESER-KURIER erhält den Journalistenpreis des Presseklubs Bremerhaven-Unterweser. Ausgezeichnet werden Kulturredakteurin Katharina Frohne für ihr Dossier „Unter der Oberfläche“ und Sportredakteur Olaf Dorow für sein Porträt „Hinterm Horizont“. Der Preis wird am Freitagabend im Apollo-Kino in Bremerhaven verliehen und mit jeweils 500 Euro dotiert. Weitere Preise gehen an Yannick Lowin von Radio Bremen und Fabian Frank von Die Zeit.

Frohne wird für ein Dossier über das Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven und dessen Direktorin Antje Boetius geehrt. In der Begründung der Jury heißt es: „Frohne bietet ihrer Leserschaft die Möglichkeit, gut informiert mitreden zu können.“ Es gelinge ihr hervorragend, die Motivation der Wissenschaftlerin herauszuarbeiten. Das schildere sie achtsam und facettenreich in eingängiger, klarer Sprache und szenisch ansprechend. Die Jury würdigte außerdem die ergänzenden Beiträge über die Arbeit des AWI, der „Polarstern“-Expedition und die Anforderungen an moderne Wissenschaftskommunikation.

Olaf Dorow erhält den Preis für sein Porträt über Thomas Popiesch, Trainer der Eishockey-Bundesligamannschaft Fischtown Pinguins. Popiesch saß jahrelang im Gefängnis von Bautzen. Seine Stasi-Akte umfasst 16 Ordner. Dorow hat die Lebensgeschichte von Popiesch beschrieben. Es sei ihm dabei hervorragend gelungen, „die Betroffenheitsschiene zu umschiffen“, heißt es in der Begründung. Dorow wähle die richtigen Worte, um das Schicksal eines Menschen aufzuzeigen.

Zur Sache

Über den Preis

Der Journalistenpreis des Presseklubs Bremerhaven-Unterweser wird in diesem Jahr zum 28. Mal ausgelobt und hat bereits mehr als 100 Preisträger bundesweit ausgezeichnet. Inhaltlich stehen Menschen und Themen aus Bremerhaven und den Landkreisen Cuxhaven und Wesermarsch im Mittelpunkt. Mit dem Preis fördert der Klub die journalistische und mediale Vielfalt in der Küstenregion zwischen Elbe, Weser und Jade. Er ist mit jeweils 500 Euro dotiert und wird in vier Kategorien verliehen.