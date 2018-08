Neue Verbindung nach Kiew für den Flughafen Bremen: Doch Wizz Air könnte in Zukunft noch weitere Ziele von hier aus anbieten. (dpa)

Die ungarische Billigflugairline Wizz Air kommt an den Flughafen Bremen. Ab März bietet die Fluggesellschaft die bisher einzige direkte Verbindung zwischen Bremen und Kiew in der Ukraine an. Das gab der Hans-Koschnik-Flughafen am Donnerstag bekannt. Wizz Air fliegt die Strecken zwischen den beiden Städten in Zukunft zweimal wöchentlich am Montag und Freitag.

Es könnte aber gut sein, dass die Fluggesellschaft ihr Angebot von Bremen noch erweitert. Denn Wizz Air baut das Streckennetz in Deutschland kontinuierlich aus. "Die Strecke Bremen-Kiew bildet einen schönen Auftakt der Airline am Flughafen Bremen und wir gehen davon aus, dass – sofern die erste Strecke ein Erfolg ist – noch weitere Strecken folgen werden“, sagte dazu auch der neue Bremer Flughafenchef Elmar Kleinert. „Dass wir nun eine zweite Low Cost-Airline für den Bremen Airport gewinnen konnten, ist für Bremen und die Metropolregion ein großer Gewinn. Das ist die zweite Neu-Akquisition in diesem Jahr für den Airport."

"Wizz Air ist die europäische Fluggesellschaft, die immer mehr spannende Reiseverbindungen für ihre Kunden in ganz Europa und darüber hinaus schaffen will. Mit der Aufnahme des zwölften deutschen Flughafens in das Netzwerk von Wizz Air verstärken wir unser Engagement in Deutschland weiter", kommentierte Andras Rado, Corporate Communications Manager bei Wizz Air, die Aufnahme des Betriebs in Bremen.

Neue Verbindung nach Wien entfällt

Die neue Verbindung von Bremen nach Wien, die an diesem Montag aufgenommen werden sollte, entfällt dagegen. Denn die Schweizer Fluggesellschaft Sky-Work stellt ihren Betrieb ein. Das gab sie am Mittwochabend bekannt. "Nach gescheiterten Verhandlungen mit einem möglichen Partner sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht mehr gegeben, den Betrieb weiterzuführen", teilte die Airline mit.

Finanzielle Schwierigkeiten hat die Airline seit einigen Jahren. Im vergangenen Jahr erteilte das Bundesamt zunächst nur eine befristete Betriebsbewilligung wegen mangelnder Deckung. Das Unternehmen konnte das nötige Geld dann aber zusammenbringen. Die Verbindung zwischen Bremen und Wien wollte die Fluggesellschaft ab dem 3. September täglich außer sonnabends anbieten.

Betroffene Fluggäste können sich an das Bundesamt für Zivilluftfahrt in der Schweiz wenden. Mehr Informationen dazu unter www.bazl.admin.ch. Insgesamt sollen nach Angaben des Amts 11.000 Passagiere bereits Tickets gebucht haben.