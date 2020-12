Das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung für den Gesamthafenbetriebsverein (GHB) ist beim Amtsgericht Bremen am Mittwoch eingegangen. Deshalb hatten sich etwa 100 GHB-Beschäftigte am Morgen vor dem Bremer Rathaus und mittags vor dem Gatehouse 2 in Bremerhaven versammelt, um ihre Forderungen zu verdeutlichen. Aufgerufen zu diesen Aktionen hatte die Gewerkschaft Verdi, die sich für den Erhalt beider GHB-Standorte und aller Arbeitsplätze einsetzt. Der GHB, der Unternehmen der Hafenwirtschaft bei zusätzlichem Bedarf Personal zur Verfügung stellt, hat rund 1300 Beschäftigte. Das Besondere am GHB ist, dass neben verschiedenen Unternehmen der Hafenwirtschaft auch Verdi Träger des Unternehmens ist. Zum Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung kam es Anfang November, nachdem sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer nicht auf ein Sanierungskonzept hatten einigen können.