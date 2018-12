Der technische Fortschritt verändert die Arbeitswelt rasanter denn je. Immer mehr Firmen setzen auf künstliche Intelligenz (KI) und Robotik – auch in Bremen, wo sich Unternehmen, Start-ups und Forscher in einem Netzwerk zusammengeschlossen haben. Die neuen Technologien könnten unser Verständnis von Arbeit auf den Kopf stellen. "Die Umwälzungen werden auch Menschen treffen, die heute noch ganz normal in ihrem Beruf arbeiten", sagt Frank Kirchner, KI-Forscher am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in unserem Podcast.

Ähnlich sieht es Günter Warsewa, Direktor am Institut für Arbeit und Wirtschaft Bremen. "Es wird einen Verlust an Arbeitsplätzen geben und diese werden nicht im gleichen Maß durch neu geschaffene Berufe ersetzt werden."

