Tote-Hosen-Sänger Campino in Aktion. Die Düsseldorfer Band ist auf der zweiten Benefiz-CD "It's cold outside" vertreten. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Die Toten Hosen, Element of Crime, Wolfgang Niedecken, 17 Hippies und Ulla Meinecke sind dabei. Und außerdem jede Menge Bremer Künstler wie Voodoo Child, Frank Fiedler, Stephan Schrader, der Besselstraßenchor oder das André-Rabini-Sextet. Für den Benefiz-Sampler „It's cold outside, Vol. 2“ mit drei CD hat der Bremer Kalle von der Pütten erneut eine ganze Reihe regionaler mit überregional bekannten Musikerinnnen und Musiker zusammengebracht. Das Ziel: dazu beitragen, Obdachlosen durch den Winter zu helfen. Erwünschter Nebeneffekt: Lokale Künstler veröffentlichen Songs gemeinsam mit überregional bekannten.

Das Projekt schließt an die erste CD an, die im vergangenen Jahr erschienen ist. Hannes Wader, Stoppok und Sebastian Krumbiegel von den Prinzen waren dabei, außerdem unter anderem der Raths-Chor und die Kantorei von St. Stephani. Kalle von der Pütten konnte der Akuthilfe für Obdachlosenhilfe 2500 Euro aus den Erlösen überweisen.

Die Anregung, mit einer zweiten CD nachzulegen, sei von der Düsseldorfer Punkrockband Die Toten Hosen gekommen, schreibt von der Pütten in einem Presseinfo zu „Volume 2“. Die Hosen wären gerne beim ersten Sampler dabei gewesen, waren aber zu der Zeit auf Tour. Nun sind sie mit dem Mutmacher-Song „Steh auf, wenn Du am Boden bist“ dabei. Erneut vereint die CD-Box viele unterschiedliche Stile. Rock, Pop, Jazz und Blues sind vor allem auf den ersten beiden CD zu finden, viel Folkiges auf der dritten. Der Erlös dieses Jahr geht an die „Suppenengel“ und die „Zeitschrift der Straße“.

Weitere Informationen

„It's cold outside, Vol. 2“. Label: Starfish-Music. 19,99 €. Die CD-Box ist ausschließlich im Pressehaus an der Martinistraße erhältlich.