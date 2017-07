WESER-KURIER-Fotograf Rafael Heygster fotografierte bislang in Hamburg. (Rafael Heygster)

Für den WESER-KURIER berichtete Fotograf Rafael Heygster bislang vor Ort über die Geschehnisse auf dem G20-Gipfel in Hamburg. Die Arbeit ist für den Fotograf jedoch abrupt vorbei. Als er gegen 13 Uhr am Freitag in das Pressezentrum zurückkehren wollte, teilte man ihm mit, dass ihm seine Akkreditierung entzogen worden sei.

Auch auf Nachfrage erhielt Heygster keine Begründung. Es hieß lediglich, er sei aus der Berichterstattung über den G20-Gipfel ausgeschlossen worden. Der WESER-KURIER wird anwaltlich gegen den Ausschluss vorgehen und hält diesen Vorgang für eine unzulässige Beeinflussung der freien Pressearbeit. (wk)