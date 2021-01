Die SPD-Samtgemeindebürgermeisterkandidatin Anke Fahrenholz (links) und die SPD-Vorsitzende Petra Roselius haben den Wahlkampf eingeläutet. (SPD Thedinghausen)

Die SPD in der Samtgemeinde Thedinghausen ist früh dran. Das war sie schon im vergangenen Jahr, als sie im Oktober Anke Fahrenholz als ihre Bürgermeisterkandidatin für die in diesem Jahr am 12. September stattfindende Kommunalwahl ernannte. Und nun geht der Wahlkampf offiziell los. Wie? Anders als sonst! „Corona stellt auch uns, also die SPD, vor große Herausforderungen. Wir betreten Neuland“, sagt Petra Roselius, Vorsitzende der SPD in der Samtgemeinde. Was sie damit meint, ist die Art des Wahlkampfes. Denn aufgrund der Pandemie ist der Kontakt mit potenziellen Wählerinnen und Wählern schwierig. Und es ist nicht klar, wie lange dieser Zustand noch bleibt. „Wir haben uns daher Gedanken gemacht und laden nun zu einer öffentlichen Online-Videokonferenz ein, an der jeder teilnehmen kann.“ Das Thema: „Radfahrwege in der Samtgemeinde“.

„Im Zeichen der angestrebten Verkehrswende kommt der autofreien Fortbewegung mit dem Fahrrad immer größere Bedeutung zu. Die SPD der Samtgemeinde will den Bürgerinnen und Bürgern eine Plattform bieten, um über Fahrradwege in der Samtgemeinde zu diskutieren“, erklärt Roselius die Beweggründe. „Interessierte haben auf diese Weise die Möglichkeit, ihre Ideen und Vorstellungen zur Radwegesituation einzubringen. Wir wollen nicht an den Wünschen der Menschen vorbeiplanen, sondern sie aktiv einbinden.“ Die öffentliche Online-Konferenz findet am kommenden Dienstag, 26. Januar, statt. Beginn ist um 20 Uhr.

Interessen ausloten

Die Sozialdemokraten waren es im vergangenen Jahr übrigens auch, die in der Gemeinde Thedinghausen die Aktion Stadtradeln per Antrag im Rat initiiert hatte (wir berichteten). Nun aber soll es um die Fahrradwege gehen. „In erster Linie wollen wir bei der Online-Konferenz gar nicht über kaputte Fahrradwege reden, auch wenn es die in der Samtgemeinde natürlich auch gibt. Unser Ziel ist es, die Interessen der Fahrradfahrer zu erkunden und auszuloten. Wo wollen die Leute auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule oder zu Freizeitangeboten langfahren? Dabei geht es auch um qualitativ hochwertige Radverkehrsstrecken, auf denen Begegnungsverkehr möglich sein muss.“

Als Beispiel nennt Roselius unter anderem Anbindungen an Achim und den dortigen Bahnhof, oder eine Strecke bis nach Dreye in der Gemeinde Weyhe. „Gedankenspiele, aber darum geht es bei der Konferenz. Wir wollen den Austausch mit den Menschen und so erfahren, was gewünscht wird.“ Aber auch die Abstellmöglichkeiten und -orte würden bei der Entscheidung, aufs Rad umzusteigen, eine Rolle spielen.

Bei der Online-Konferenz soll es zu Beginn jeweils ein einführendes Referat aus den vier Mitgliedsgemeinden geben. Danach kann und soll diskutiert werden. Petra Roselius wird dabei die Moderation übernehmen. „Wir sind sehr gespannt. Es ist schließlich das erste Mal, dass wir den Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern auf diese Weise suchen“, sagt Roselius. Länger als zwei Stunden soll die Veranstaltung nicht dauern.

Eine Anmeldung zur Teilnahme an dieser Videokonferenz ist aus organisatorischen Gründen erforderlich. Dies gilt sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Parteimitglieder. Den Zugangscode für für die mit ZOOM geführte Online-Konferenz erhält man per E-Mail an petra.roselius@t-online.de oder telefonisch unter 01 71 / 4 57 97 67. Daraufhin informiert Petra Roselius über die Zugangsdaten. Die technische Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass man über eine Ausstattung an seinem PC, Laptop oder Tablet mit einer Kamera und einem Mikrofon verfügt.