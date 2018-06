Vor dem Hurricane-Festival (22. bis 24. Juni) in Scheeßel spricht FKP-Scorpio-Geschäftsführer Folkert Koopmans im Interview über die Entwicklungen auf dem Festivalmarkt und sagt: „Das Preis-Leistungs-Niveau von Musik und Service stimmt auf unseren Festivals nach wie vor.“

Rock am Ring vermeldete weniger Besucher als im Vorjahr und auch für das Hurricane, Deichbrand und sogar Wacken gibt es noch Tickets. Ist der Hype um Festivals vorbei, sinkt die Nachfrage und beruhigt sich der in den vergangenen Jahren überhitzte Musikmarkt?

Folkert Koopmans: Der Hype ist nicht vorbei, nein. Für junge – und auch immer mehr ältere – Menschen sind Festivals ausgesprochen wichtig. Gleichzeitig hat sich der Markt in den vergangenen Jahren aber grundlegend geändert, was tatsächlich überall in der Branche spürbar ist. Die letzten beiden Jahre gab es doch einige Wetterkapriolen, und auch wenn wir für unsere gute Bewältigung solcher Krisen unter anderem mit dem European Festival Award ausgezeichnet wurden, bleibt es den Besuchern doch in den Köpfen, was Auswirkungen auf die Kaufentscheidung hat.

Gibt es also zu viele Festivals?

Ja, der Markt ist gleichzeitig durch die gestiegene Zahl von Festivals gesättigt. Das und die Tatsache, dass sich die Künstlergagen in den vergangenen zehn Jahren ungefähr verdoppelt haben, hat gemeinsam mit gestiegenen Produktionskosten leider auch zu einer Verteuerung geführt, die alle Veranstalter an die Besucher weitergeben mussten. Fest steht aber auch: Das Preis-Leistungs-Niveau von Musik und Service stimmt auf unseren Festivals nach wie vor, und wir tun alles, um auch weiterhin für jeden Geldbeutel das passende Ticket anbieten zu können.

Kann es sein, dass die Nachfrage auch sinkt, weil die ganz großen Rockstars aussterben? Was bietet das Hurricane-Festival dann mehr als nur Musik?

Wie gesagt, die Annahme, Festivals seien nicht mehr angesagt, trifft nicht zu. Das Hurricane bietet meiner Meinung nach neben einem Line-up aus Hochkarätern und Neuentdeckungen ständig neue Angebote in Service, Unterbringung und Komfort. Mittlerweile gibt es beispielsweise mehr gastronomische Auswahl als auf manchen Street Food-Festivals. Außerdem profitieren unsere Besucher von zahlreichen Wohnoptionen, vom Camping-Klassiker bis zum fertig eingerichteten Luxus-Zelt. Die Nachfrage nach solchen Angeboten steigt, und wir setzen in dieser Hinsicht immer neue Impulse. Wichtig ist aber, dass das typische Hurricane-Gefühl, das sich in über 20 Jahren entwickelt hat, nicht darunter leidet. Das Hurricane ist zu einer Institution geworden, die Geschichte hat – das wollen wir allen Neuerungen zum Trotz und unseren langjährigen Fans zuliebe nicht vergessen.

FKP-Scorpio-Geschäftsführer Folkert Koopmans. (Pablo Heimplatz)

Überschwemmung, Unwetter, Tagesabsage, Probleme mit dem bargeldlosen Bezahlen und immer höhere Auflagen durch eine angespannte Sicherheitslage gab es in den vergangenen Jahren. Wünschen Sie sich manchmal einfach nur Normalität?

Wenn es nach mir geht, sollte natürlich am besten die Sonne scheinen. Aber auch, wenn es anders kommt: Für schlechtes Wetter und alle weiteren Herausforderungen sind wir sehr gut vorbereitet – das haben wir in der Vergangenheit schon mehrfach bewiesen.

Unter dem Titel „Grün rockt“ sind einige nachhaltige und „grüne“ Ideen und Konzepte für das Hurricane-Festival gebündelt. Reicht das aus? Was planen sie in Zukunft in Hinsicht auf eine nachhaltigere Energieversorgung oder an Maßnahmen gegen das Müllproblem?

Wir haben die Ergebnisse von Grün Rockt gerade erst veröffentlicht und sind sehr zufrieden mit dem, was wir bislang erreicht haben. Die genaue Auswertung gibt es auf unserer Website, hier vielleicht nur so viel: Wir hatten sechs Recyclingstationen, sechs Müllabfuhren und 24 Müllinseln auf dem Gelände, 284 Helfer haben sich um die fachgerechte Entsorgung gekümmert. Das ist neben der An- und Abreise, dem Camping und verschiedenen Partnerschaften aber nur ein kleiner Teil unseres Konzepts. Klar ist aber auch, dass es auch in der Zukunft noch viel zu tun gibt.

Wie bewerten Sie das diesjährige Line-Up des Hurricane-Festivals? Gibt es eine Band, die sie gerne beim Hurricane gesehen hätten, aber nicht bekommen haben?

Wir haben starke Namen und neue Senkrechtstarter aus Rock, Alternative, Hip-Hop und Elektro auf unseren Bühnen. Wir sind sehr zufrieden mit dem Line-up.

Die Fragen stellte Pascal Faltermann

Zur Person:

Folkert Koopmans ist Geschäftsführer von FKP Scorpio. Zusammen mit Stephan Thanscheidt leitet der 54-Jährige das 1990 gegründete Hamburger Unternehmen. Die Konzertagentur ist nicht nur einer der größten deutschen Veranstalter für Tourneen und örtliche Konzerte, sondern auch der größte Festivalveranstalter Europas. Zum FKP Scorpio Festival-Repertoire gehören unter anderem das Hurricane, Southside, Highfield, M‘era Luna, Rolling Stone Weekender, A Summer's Tale oder das Deichbrand. International veranstaltet Scorpio unter anderem Northside (DK), Tinderbox (DK), oder Greenfield (CH).

Alle Infos zu „Grün rockt“: www.hurricane.de/de/infos/gruen-rockt/​