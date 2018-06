Stärke zeigen ist angesagt: Tobias Kruschinski (links) und die Badgers wollen auch gegen Braunschweig punkten. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Nach einem völlig verpatzten Saisonauftakt mit drei deutlichen Niederlagen finden die Ritterhude Badgers in der Regionalliga Nord im American Football immer besser in die Spur und haben sich durch zwei Siege eindrucksvoll zurückgemeldet. Diese kleine Serie soll mit einem weiteren Erfolg im Heimspiel am Moormannskamp gegen Braunschweig FFC II am Sonntag (15 Uhr) nun unbedingt ausgebaut werden. „Wenn wir nochmal ganz oben angreifen wollen, dann müssen wir so weitermachen. Jedes Spiel ist für uns jetzt wichtig und natürlich wollen wir auch gegen Braunschweig gewinnen“, zeigt sich Badgers-Headcoach Robert Schulz hochmotiviert.

Vor allem der überaus dominante 33:7-Sieg im prestigeträchtigen Derby in Oldenburg am vergangenen Wochenende, bei dem alle Mannschaftsteile eine brillante Vorstellung ablieferten, gibt den „Dachsen“ dabei mächtig Auftrieb. „Das war schon ein richtig starkes Spiel von der gesamten Mannschaft. Wir haben endlich einmal unsere PS auf die Straße gebracht und verdient gewonnen. Dass wir besser als die vorherigen Ergebnisse sind, wussten wir zwar, jetzt ist der Knoten aber hoffentlich endgültig geplatzt. Gerade für unser Selbstvertrauen war dieser Sieg sehr wichtig“, so Schulz, der sich mit dem aktuellen sechsten Tabellenplatz nicht zufrieden gibt.

Um diesen zu verlassen soll auch gegen die drittplatzierten Braunschweiger gepunktet werden. Leicht wird die Aufgabe gegen die GFL-Reserve der Braunschweig Lions aber nicht – und das weiß auch Robert Schulz: „Braunschweig ist in allen Belangen ein sehr unangenehmer Gegner. Sie treten in der Offensive und der Defensive sehr variabel auf und können in verschiedenen Systemen spielen. Das macht die Spielvorbereitung sehr schwierig. Darüber hinaus haben sie ein starkes und erfahrenes Trainerteam“, warnt der Ritterhuder Übungsleiter vor dem Kontrahenten. Der feierte zwar zwei seiner drei Saisonsiege gegen das Schlusslicht aus Bremerhaven, ist aber auch das einzige Team, welches den bärenstarken Tabellenführer aus Hannover niederringen konnte. „Das ist schon ein Zeichen und spricht für eine starke Laufverteidigung“, erklärt Schulz.

Dementsprechend wird es im Moormannskamp-Stadion neben der Defensive, die in den letzten Partien gewohnt sicher auftrat, vor allem auf das Passspiel der Badgers ankommen. „Das wird am Sonntag sicherlich sehr wichtig. Die Abstimmung in diesem Bereich wird aber auch immer besser und gerade unsere neuen und jungen Spieler zeigen ihr großes Potenzial“, so Robert Schulz. Ein weiterer Schlüssel zum nächsten Sieg sind darüber hinaus einmal mehr die lautstarken Fans: „Die sind einfach der Hammer und es ist richtig cool, vor diesen Leuten zu spielen. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel und wollen den nächsten Sieg einfahren“, verspricht Schulz, der nur auf den langzeitverletzten Christian Förster (Kreuzbandriss) verzichten muss.