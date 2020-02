Den Schläger in der Hand, den Ball im Blick: Baseball stand in Syke im Fokus. (Vasil Dinev)

Syke. Die Barrien Green Bears haben ihren Heimvorteil optimal genutzt und beim Baseballturnier in der Syker Olympiahalle einen hervorragenden Auftritt hingelegt. Der Landesligist wurde beim vierten Event im Rahmen der Norddeutschen Hallen-Meisterschaft NIBC überraschend Dritter und feierte damit seine beste Platzierung seit Einführung der NIBC 2017. Damit machte Gründungsmitglied Barrien nicht nur Boden in der Gesamtwertung gut, sondern sammelte auch Selbstvertrauen für die Freiluftsaison, die im April beginnt. „Die Platzierung ist stark“, fand Abteilungsleiter Karsten Bonhuis und betonte – vielleicht auch mit Blick auf die schwache Saison 2019: „Auch bei unseren Niederlagen sind wir nie komplett untergegangen.“

Bei der familiären Veranstaltung gewannen die Green Bears ihre Vorrundengruppe vor den Holm 69ers und den Oldenburg Hornets. Barrien wird auf dem Feld gemeinsam mit den Oldenburgern als Spielgemeinschaft in der Landesliga starten, sucht aber immer noch Spieler. Gegen den neuen Partnerverein gab es zwei heiße Duelle, die mit 6:5 und 16:12 nach Verlängerung an die Gastgeber gingen. Im Halbfinale scheiterten die Green Bears mit 1:7 an Titelverteidiger Minden Millers, im Spiel um Rang drei sicherten sie sich dann durch ein 12:1 über die Holm 69ers erstmals einen Platz auf dem Podium. Bonhuis freute sich aber auch über den reibungslosen Ablauf des gesamten Turniers: „Die Stimmung war gut, das Orgateam ist inzwischen gut eingespielt.“

Im Finale traf Minden auf das NGBA genannte Team aus ehemaligen hochklassigen Spielern aus dem ganzen Norden und gewann mit 9:3 – beide Mannschaften werden sich damit beim letzten Turnier des Winters am 29. Februar in Bremen ein enges Rennen um den Gesamtsieg liefern, in das die NGBA als Tabellenführer geht. Barrien ist Fünfter.