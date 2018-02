Die Polizei konnte den Mann widerstandslos in Gewahrsam nehmen. (dpa)

Ein psychisch auffälliger Mann hat am Freitagmorgen für Verunsicherung in der Nordwestbahn gesorgt. Der Zug befand sich auf der Fahrt von Bremerhaven nach Bremen, als der 38-jährige Türke "Allahu Akbar" und "ihr werdet alle sterben" rief. Das berichtet die Polizeiinspektion Verden/Osterholz.

Ein Fahrgast alarmierte daraufhin über den Notruf die Polizei, woraufhin Beamte der Bundespolizei und des Polizeikommissariats Osterholz den Zug im Bahnhof Osterholz-Scharmbeck erwarteten. Vor Ort wurden die Fahrgäste zunächst über den vorderen Teil aus dem Zug gelassen, während Beamte den Mann, der zwischenzeitlich im hinteren Bereich des Zuges eingeschlafen war, weckten, in Gewahrsam nahmen und auf die Wache der Polizei Osterholz brachten.

Laut Polizei wohnt der Mann in Bremen und war schon zuvor als psychisch auffällig bekannt. Mittlerweile ist sicher, dass von ihm keine Gefahr ausging - er hatte keine gefährlichen Gegenstände bei sich. Noch am Freitagvormittag wurde er in eine Psychiatrie eingewiesen. Ihn erwartet zudem ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens. (var)