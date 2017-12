Brinkum

Sechs Männer prügeln auf Gäste in Shisha-Bar ein

In Brinkum gab es in der Nacht auf den 25. Dezember eine körperliche Auseinandersetzung in einer Shisha-Bar. In sozialen Netzwerken war von einer Messerstecherei die Rede; die Polizei dementiert das jedoch.