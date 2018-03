Landkreis Diepholz. Das "SY" wird schon bald auf die Autokennzeichen im Landkreis Diepholz zurückkehren. Das Vorhaben hat nun die nächste Hürde genommen. Nach Angaben der Kreisverwaltung sind die Signale aus dem Bundesverkehrsministerium durchweg positiv. "Wir befinden uns in Abstimmung mit der Kraftfahrzeugbehörde und unserem EDV-Dienstleister", fasste Kreisrat Jens-Hermann Kleine den Zwischenstand zusammen.

Ende April bis spätestens Anfang Mai sollen die neuen Kennzeichen verfügbar sein. Wann genau, das möchte die Verwaltung noch rechtzeitig bekannt geben. Schließlich soll niemand einen Vorteil bei der Wahl seines Wunschkennzeichens gegenüber anderen haben. "Wir halten es für vernünftig, wenn wir das sorgsam kommunizieren", sagte Kleine. Das Freischalten der Kennzeichen per Internet wird vergleichbar mit dem bei Konzerttickets sein. Wer sich seine Wunschkombination sichern will, muss also unter Umständen schnell sein. Damit Bürger im Internet nachgucken können, ob ihr Favorit verfügbar ist, muss die Software noch entsprechend programmiert werden, so Kleine.

Menschen im gesamten Landkreis sollen sich ein "SY"-Kennzeichen zulegen können. Kleine vermutet, dass aber vor allem Bürger aus Syke und dem näheren Umkreis die Möglichkeit nutzen werden. Der Kreisrat kann sich vorstellen, dass die Zusammensetzung von "SY" und "LT" sowie "SY" und "KE" hoch im Kurs bei den Ummeldungen stehen werden. "Diese Kombinationen sind sehr prägnant." Wählbar sind nach Freischaltung sämtliche Konstellationen. Nur für Behördenfahrzeuge reserviert der Landkreis bestimmte Kombinationen. Das können etwa Autos der Kommunen oder auch Feuerwehrautos sein.