Haben sich dem Wolf verschrieben: Ute Schnelle (von links), Ariane Müller, Alexandra Urban-Bauch und Katja Ahrens haben mit Gabriele Crupi, Norbert Seidenstricker, Waltraud Liewald und Günter Sonnenberg (die letzten vier sind nicht auf dem Bild) den Verein in Bassum gegründet. (Michael Galian)

Eine erste Mahnwache haben die Wolfsfreunde bereits in Hannover organisiert. Anlass war, dass der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen wurde. „Wir haben schon viele Unterstützer“, freut sich Ariane Müller aus Bassum. Sie hat bemerkt, dass viele Menschen nur wenig über das Tier wissen - und deshalb Vorurteile hegen. Wer kennt nicht den bösen Wolf? Und das will sie mit ihren Kollegen und Kolleginnen ändern. „Der Wolf hat hier seine Berechtigung“, betont sie. Am Wochenende wurde deshalb bei ihr in Osterbinde die Interessengemeinschaft Wolfsfreunde Deutschland gegründet - ein Verein, der bundesweit aktiv sein will, in Bassum aber seinen Ursprung hat.

Zwar waren coronabedingt nur acht Leute bei der Vereinsgründung anwesend, dennoch wurde die Satzung verabschiedet und zusammen mit anderen Unterlagen mittlerweile beim Finanzamt in Syke eingereicht. Es dauert noch ein wenig, ehe der Verein als gemeinnützig gilt. Müller ist die Vorsitzende und „immer schon aktiv gewesen für Tiere, Natur und Umweltschutz“, sagt sie. Als vor neun Jahren der erste Wolf in Niedersachsen gesichtet wurde, war ihr schnell klar: Es werden mehr. „Wir haben hier ideale Bedingungen für den Wolf. Er braucht genügend Wild und ein Gebiet, in das er sich zurückziehen kann“, berichtet die Bassumerin.

Der Vereinsgründung vorausgegangen war unter anderem die Bestimmung, dass der Rüde in einem Wolfsrudel in Rodewald abgeschossen werden darf. „Es dauert als Verein drei Jahre, ehe man gegen den Abschuss klagen kann“, sagt Müller. Denn für sie ist klar, dass nicht der Wolf das Problem ist. Hauptsächlich ernährten sich die Tiere von Wild, wenn etwa ein Schaf gerissen wird, liege das auch daran, dass wenig in den Wolfsschutz investiert worden sei. „Wölfe suchen sich auf dem Weg zu einem neuen Revier den schnellsten Weg, auch durch Orte. Bei Schafen machen sie das auch. Das ist am einfachsten“, findet sie. Hirten könnten höhere Zäune, Herdenschutzhunde oder Strom einsetzen, um die Tiere zu schützen. „Natürlich gibt es keine 100-prozentige Garantie“, räumt sie ein.

Wölfe passen sich an

Sie ärgert sich, dass es viele falsche Infos über den Wolf gibt wie etwa die Anzahl. Derzeit gebe es in Niedersachsen etwa 35 Rudel, die insbesondere aus zwei erwachsenen Wölfen bestehen. Die Welpen ziehen etwa nach acht Monaten weiter, auf der Suche nach einem eigenen Revier. „Die Hälfte der Welpen überlebt das erste Jahr wegen Verkehrsunfällen, illegalen Abschüssen oder Krankheit nicht“, sagt sie. Und sollten alle Reviere von Wölfen belegt sein, dann passen sie sich an. „Sie sägen nicht den Ast ab, auf dem sie sitzen“, werden laut Müller dann weniger Wölfe geboren. Sie ergänzt: „Es wird hier keine 10.000 Wölfe geben.“

Und genau solche Informationen will der Verein (Katja Ahrens und Alexandra Urban-Bauch komplettieren den Vorstand) an die Menschen bringen, um mehr Verständnis zu erreichen und Aufklärung zu betreiben. „Wir wollen einen Wolfskoffer zusammenstellen und in die Schulen gehen“, kündigt Müller an. Mit weiteren Aktionen, Informationsveranstaltungen, Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit die Verantwortung sollen Natur-, Landschafts-, Tier-, Arten- und Umweltschutz gefördert werden. Mit mehr Toleranz ist der Wolf dann gar nicht mehr so böse.

Weitere Informationen

Weitere Infos für Interessierte gibt es im Wolfsbüro (Osterbinder Straße 3, Bassum), per Mail an wolfsbuero-iwd(at)t-online.de und, wenn es die Pandemielage zulässt, in der Regel jeden Donnerstag von 15 bis 18 Uhr. Während dieser Zeit ist das Wolfsbüro unter der Nummer 0151/62470603 zu erreichen.