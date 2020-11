Hergeschaut: Die neue Internetseite der AWG ist deutlich schlanker. Vieles soll dem Besucher abgenommen werden, aber bei Fragen kann man natürlich weiterhin anrufen. Die Nummer steht, wie Dominik Albrecht von der AWG zeigt, gut sichtbar im roten Kasten. (Dinev)

Bassum. Leicht, modern, luftig und intuitiv kommt sie daher, die neue Internetseite der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG) Bassum. Vor wenigen Wochen ging sie an den Start und soll vor allem eines sein: einfacher für den Kunden. „Die Internetseite ist ein sehr wichtiger Kanal für uns“, sagt Sebastian Koch von der AWG zu der Neugestaltung, die die Agentur Plietsch aus Syke übernommen hat.

Beim Blick auf die Seite fällt insbesondere auf, dass sich viele Informationen auf einer Seite tummeln. Vorbei die Zeit, in der in zig Untermenüs nach Informationen gesucht werden musste. „Wischen statt klicken“, sagt Vanessa Strahmann von der Agentur dazu. Denn das Verhalten der Menschen hat sich dank Smartphone und Tablet-Computern geändert. Heutzutage schaut man nun mal Dinge mehr mobil im Internet nach als noch vor zehn Jahren. Damit einhergeht natürlich das Bedürfnis, nicht nur die Informationen zu bekommen, sondern auch Termine abzumachen. „Services anbieten“, sagt Sebastian Koch dazu.

Das zeigt sich schon auf der Startseite. Da besteht die Möglichkeit, entweder direkt nach einem Stichwort zu suchen, oder über die vier Kacheln zu seinem gewünschten Ziel zu gelangen. „Diese Kacheln sind omnipräsent, das sind die Bereiche, nach denen am meisten gesucht wird“, erklärt AWG-Pressesprecher Dominik Albrecht. Das Zauberwort heißt „Zeitersparnis“. Durch die vereinfachte Navigation soll der Kunde schnell zum Ziel finden.

Neugestaltung ist erster Schritt

Wie etwa auch die Suche danach, wann der Bioabfall oder die Papiertonne an der Wohnung oder dem Haus abgeholt wird. So ist es nun möglich, nach der eigenen Straße zu suchen und sieht bis Jahresende die Abfuhrtermine sämtlicher Tonnen. „Ein wunderbarer Überblick“, sagt Öffentlichkeitsarbeiter Matthias Kühnling. Die Informationen kann man herunterladen oder als Erinnerung in den Kalender eintragen lassen. „Der Bedarf ist da, viel von sich aus fix zu machen“, weiß Koch, der andeutet, dass die neu gestaltete Internetseite noch nicht das Ende der Fahnenstange war. Denn: „Es ist ein dynamisches Projekt, in den nächsten Jahren wird daran weitergearbeitet.“ Der erste Schritt war, die alte AWG-Seite anzupassen. Oder besser gesagt: neu zu machen. Projektmanagerin Sarah Funke betont: „Man kann besser etwas neu als altes besser machen.“

Als einer der nächsten Schritte ist die Anpassung der Container-Seite geplant. Für Privat- und Gewerbenutzer teilt sich der Menüpunkt auf. So sollen die private Kunden mehr durch die Suche nach dem passenden Container geleitet werden. „Man soll nach Projekten sortieren können, sodass man angezeigt bekommt, was für Abfall anfallen kann“, nennt Albrecht eine Möglichkeit. Am Ende soll der Kunde wissen, wie teuer der Container ist und wann er geliefert werden kann. „Man soll sich nicht mehr durch den Container-Dschungel klicken müssen“, betont er. Hinzu kommt ein Kundenportal, das noch eingeführt wird. Jeder Landkreisbewohner kann sich ein Konto einrichten und Änderungen unkompliziert vornehmen. Umgezogen? Kein Thema, einfach die neue Adresse eingeben. Neue Bank? Kurz die IBAN ändern. „Das Kundenportal ist ein großer Punkt“, betont Koch.

Insgesamt zeigt sich bei der neuen Internetseite der AWG, dass vor allem der Kunde im Vordergrund steht. „Das ist alles keine Raketenwissenschaft“, weiß auch Koch. Dennoch versuche man, den Besuchern der Seite schnell zu helfen. In diesem Zusammenhang stehen auch die drei anderen Internetauftritte der AWG. So hat das Tochterunternehmen Basshum ebenfalls eine eigene Seite (www.basshum.de), genau so wie der vor Kurzem eröffnete Utkiek (www.bassumer-utkiek.de). Kühnling gibt zu: „Die gab es zwar vorher auch schon, aber sie wurde stiefmütterlich behandelt.“ Nun erstrahlt auch dort alles in neuem Glanz, mit vielen Bildern und einigen Infos zum Ausflugsziel. Ebenfalls in die Reihe der neuen Internetauftritte gesellt sich die Crowdfunding-Plattform www.awg-bewegt.de.