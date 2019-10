Campact verliert Gemeinnützigkeit

Teilnehmer einer Kundgebung von Fridays for Future und der Nichtregierungsorganisation Campact gegen die Klimapolitik der Bundesregierung protestieren vor dem Bundeskanzleramt. (Christoph Soeder)

Der Verein Campact verliert seinen Status als gemeinnützige Organisation. Das teilte das Finanzamt Berlin der Bewegung mit. Der Status sei mit der Begründung aberkannt worden, dass Campact überwiegend allgemeinpolitisch tätig gewesen sei. Dazu habe der Verein Kampagnen durchgeführt, die keinem gemeinnützigen Zweck der Abgabenordnung zugeordnet werden könnten. Campact hatte die Anerkennung der Gemeinnützigkeit für die Jahre 2015 bis 2017 im Dezember 2018 rückwirkend beantragt – das ist die übliche Praxis.

Die Nichtregierungsorganisation erreicht nach eigenen Angaben zwei Millionen Menschen mit ihren Inhalten. Bekannt wurde die Bürgerbewegung vor allem durch ihre Online-Petitionen. Anfang des Jahres hatte bereits der Verein Attac seine Gemeinnützigkeit verloren. „Nach Attac ist jetzt Campact an der Reihe und verliert den Status der Gemeinnützigkeit. Was für ein fatales Zeichen: In Zeiten, wo Hunderttausende Menschen mit Campact für Klimaschutz und gegen Rechts auf der Straße streiten, wird deren Engagement als nicht gemeinnützig abgewertet und entwürdigt“, sagt Felix Kolb, geschäftsführender Campact-Vorstand.

Für Campact sei der Verlust eine Bürde, teilte der Verein mit. Man müsse Steuern nachzahlen und weitere Mehrkosten einplanen. Außerdem befürchtet die Organisation, dass ihre Spendeneinnahmen zurückgehen könnten.