Mit Kevin Möhwald aus Nürnberg und Yuya Osako aus Köln hat Werder bereits zwei Verpflichtungen für die kommende Saison vollzogen. Dabei wird es natürlich nicht bleiben. "Es wird noch ein, zwei, Transfers geben. Vielleicht auch drei oder vier", sagte Frank Baumann kürzlich. Wie viele es am Ende werden, hängt auch davon ab, wie viele Spieler verkauft werden.

Auf Baumanns Einkaufsliste steht nach Informationen von MEIN WERDER ein Name, der dort bereits in der Winterpause stand und Priorität besaß: Martin Harnik. Auf Nachfrage sagt Baumann: "Kein Kommentar." Speziell Florian Kohfeldt gilt als großer Fan, er wollte Harnik im Winter unbedingt aus Hannover holen. Und Harnik selbst wollte wechseln. "Natürlich macht man sich seine Gedanken, wenn so eine Anfrage kommt. Bei Werder hat meine Profilaufbahn ja auch begonnen", sagte er dem "Sportbuzzer" ein paar Wochen, nachdem der Transfer gescheitert war. Grund dafür war die hohe Ablöseforderung Hannovers.

Sieben Millionen Euro wollte Manager Horst Heldt damals, ziemlich viel Geld für einen fast 31-Jährigen. Sollte der Transfer diesmal zustande kommen, dann nur für eine erheblich geringere Summe. Sportlich würde es durchaus Sinn ergeben, auch wenn die Offensive gut bestückt ist. Harnik ist sowohl im Zentrum als auch auf den Außen einsetzbar. Ein wuchtiger Stürmer, und ein für den Gegner unangenehmer, weil er keinem Zweikampf aus dem Weg geht.

Wichtig wäre Harnik auch als Typ, weil er einer ist, den Werder nicht hat: auch mal etwas lauter, polternder, wenn es sein muss. Und nicht zuletzt ist er ein guter Kumpel von Max Kruse. Bei Kruse stehen Vertragsgespräche an. Harnik könnte darin durchaus ein kleines Argument sein, das für Werder spricht.