Der erste Corona-Fall bei Werder wurde am Donnerstag bekannt. (nordphoto)

Lange Zeit hatte Werder keinen Corona-Fall innerhalb der Mannschaft, doch das hat sich nun geändert: Am Donnerstagmorgen teilte der Klub mit, dass ein Spieler des Profiteams positiv auf Covid-19 getestet wurde. Das Ergebnis sei bei den turnusmäßigen Tests am Mittwochvormittag herausgekommen. Den Namen des Spielers nannte Werder nicht, schrieb aber, dass es ihm gut gehe und er bisher keine Symptome zeige. Der betroffene Werder-Profi befindet sich nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt Bremen in 14-tägiger Quarantäne. Auch ein weiterer Spieler und ein Mitglied des Funktionsteams mussten sich auf Anweisung der Behörde in Quarantäne begeben. Ihre Testergebnisse waren nach Vereinsangaben negativ.

In den Spielen gegen Hoffenheim am Sonntag und gegen Frankfurt am 31. Oktober fehlen Werder somit mindestens die beiden betroffenen Akteure. Bis auf den einen infizierten Spieler seien alle anderen Profis negativ getestet worden. Dennoch begeben sich die gesamte Mannschaft sowie das Trainer- und Betreuerteam bis zum nächsten Test am Freitagmorgen freiwillig in häusliche Quarantäne. Das geschehe, um die Sicherheit aller zu gewährleisten, teilte Werder mit. Das für Donnerstag geplante Regenerationstraining fällt somit aus.