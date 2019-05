Mehr als ein Jahr lang wurde am Wendebecken am Ende der Überseestadt gebaut. Nun ist der Strandpark "Waller Sand", ehemals als "Weiche Kante" bezeichnet, eröffnet. Am Mittwoch stieg dort eine Einweihungsparty mit Drachen, Livemusik und Volleyballfeldern. Wir zeigen Eindrücke vom Mittwoch sowie vom Dienstag am Stadtstrand.