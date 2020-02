In Bremen wird der 8. Mai ein offizieller Gedenktag. (Ilse Okken)

Die Bürgerschaft hat den 8. Mai für Bremen in den Rang eines Gedenktages erhoben. Für Arbeitnehmer bedeutet das, dass sie künftig an diesem Tag unbezahlt frei nehmen können, um an Veranstaltungen teilnehmen zu können, die der Erinnerung an das Ende der nationalsozialistischen Herrschaft im Jahr 1945 gewidmet sind. Mit den Stimmen der rot-grün-roten Koalition und der CDU forderte das Parlament außerdem den Senat dazu auf, sich dafür einzusetzen, dass der 8. Mai ein bundesweiter Feiertag wird.

Nur an diesem Punkt gab es in der Debatte Meinungsunterschiede. Die Liberalen rieten von einem Feiertag ab. Er berge die Gefahr der „Profanisierung“ des Datums, wie der FDP-Abgeordnete Magnus Buhlert meinte. Wenn der 8. Mai im allgemeinen Bewusstsein nicht viel mehr sei als ein Ausgangspunkt für Brückentage, sei dem geschichtspolitischen Anliegen der Erinnerung an die Zeitenwende des Frühjahrs 1945 nicht gedient.

Nicht nur die Redner der rot-grün-roten Koalition sahen das anders, auch CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp engagierte sich in der Aussprache für den 8. Mai als Feiertag – nicht, weil es da irgendetwas zu feiern gäbe. Das hatte schon der damalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker in seiner vielbeachteten Rede im Jahr 1985 klargestellt. Nein, es gehe darum, „Zeit zu schaffen zum Erinnern“. In keinem anderen Tag sei deutsche Geschichte „so komprimiert wie am 8. Mai 1945“, so Röwekamp. In diesem Datum sei die Saat gelegt für die spätere westdeutsche Demokratie, die Fortdauer autoritärer Herrschaft im Osten, die europäische Einigung. Diese Zäsur durch einen gesetzlichen Feiertag zu würdigen, sei angemessen, urteilte Röwekamp.